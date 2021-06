Tourisme spatial : Jeff Bezos se joindra au premier voyage Blue Origin

Le patron d’Amazon a annoncé lundi qu’il sera, avec son frère Mark, à bord de la capsule que Blue Origin enverra dans l’espace le 20 juillet.

Le patron d’Amazon et fondateur de la société spatiale Blue Origin, Jeff Bezos, va se joindre au premier voyage de tourisme dans l’espace de la capsule New Shepard avec son frère Mark et le vainqueur d’une mise aux enchères pour le troisième ticket.