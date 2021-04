États-Unis : Jeff Bezos soutient une hausse de l’impôt sur les sociétés

Alors que Joe Biden compte augmenter les impôts des entreprises et des plus riches, le patron d’Amazon a dit approuver la mesure mardi.

Le président américain souhaite augmenter les impôts des Américains les plus riches et sur les sociétés, notamment pour financer un plan d’investissements de quelque 2000 milliards de dollars dans les infrastructures. Il a assuré mercredi dernier qu’il n’avait «rien contre les millionnaires et les milliardaires» tout en critiquant les «plus grandes entreprises du monde, dont Amazon», qui «utilisent diverses astuces juridiques et ne paient pas un seul centime d’impôt fédéral sur les bénéfices».