Cinéma : Jeff Bridges «The Dude» annonce souffrir d’un lymphome

L’acteur connu pour son rôle dans le film culte «The Big Lebowski» va recevoir un traitement contre le cancer.

«Y a du nouveau» («New shit has come to light»): c’est par une réplique empruntée à «The Dude», l’inébranlable et hirsute personnage qu’il incarnait dans «The Big Lebowski», film culte des frères Coen, que Jeff Bridges a fait passer la nouvelle à ses nombreux fans. «On m’a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je m’estime heureux d’avoir une formidable équipe médicale et le pronostic est bon», poursuit-il.