Jeffree Star vend sa villa de luxe rose à perte

Vu sa situation de millionnaire, Jeffree Star ne devrait pas en être affecté, mais il a vendu la propriété à perte: il en a obtenu 3,4 millions de dollars, ce qui est plus de 200’000 dollars de moins que le prix qu’il avait payé pour l’acheter, en 2016. Force est de constater que les pertes sont sans doute encore bien plus importantes, car il avait fait faire de nombreuses transformations dans la maison et s’était même fait installer un trésor pour ses sacs à main et ses accessoires.