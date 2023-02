Commerce : Jelmoli ferme à Zurich, 850 employés concernés

Emblème du très fréquenté et commerçant quartier de la Bahnhofstrasse à Zurich, le grand magasin Jelmoli fermera fin 2024. L’annonce a été faite lundi matin, par le propriétaire et exploitant du magasin Swiss Prime Site. Des questions de rentabilité sont avancées pour justifier cette décision. Des rénovations du bâtiment sont prévues pendant deux ans. On y aménagera des bureaux mais aussi des surfaces commerciales dans les étages inférieurs.