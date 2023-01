Veronica Fusaro emballe ses textes tristes dans du papier coloré

Veronica Fusaro a sorti son très attendu premier album, «All the Colors of the Sky», le 20 janvier. Elle était de passage à Lausanne pour en parler.

La Bernoise de 25 ans a déjà une solide expérience musicale. Depuis 2016, elle a sorti trois EP et s’est produite des centaines de fois sur scène, y compris lors du mythique Glastonbury Festival, en Angleterre. Pourtant, Veronica Fusaro n’avait encore jamais sorti d’album. C’est désormais chose faite avec le très pop «All the Colors of the Sky», publié le 20 janvier.

Pourquoi avoir tant attendu pour cet album?

Plusieurs raisons. Premièrement, j’accorde beaucoup d’importance au format album. Je voulais donc prendre le temps dont j’avais besoin pour le produire. La deuxième raison est stratégique. J’ai voulu me créer une fanbase grâce à mes trois EP (ndlr: «Lost in Thought» (2016), «Ice Cold» (2018) et «Sunkissed» (2019). La dernière, c’est le Covid. Ça m’a freinée pour enregistrer en studio, à Londres notamment.

Vous explorez plus profondément d’autres styles tels que la soul ou le blues.

Oui, mais ça s’est fait naturellement. J’ai toujours adoré la période de la Motown, les Jackson Five, les Supremes, tout comme Aretha Franklin ou Amy Winehouse. Ces dernières années, j’ai vraiment commencé à vivre pour et à travers ce genre de musique. Ce disque est le résumé de toutes les expériences que j’ai eu la chance de vivre depuis mon premier EP.

Que signifie le titre, «All the Colors of the Sky»?

Je pars à la découverte de tous les sentiments humains. Je l’ai trouvé chez ma grand-mère en Calabre, dans le sud de l’Italie. Il y avait le plus beau coucher de soleil que j’aie jamais vu. C’était la période où je réunissais les chansons pour l’album. Je me suis rendu compte qu’elles couvraient un grand spectre d’émotions, comme celles que j’ai ressenties devant ce coucher de soleil. J’aime associer des sentiments avec des couleurs. Ça me fait plaisir, par exemple, si quelqu’un me dit que tel titre lui fait penser à une ambiance ensoleillée de bord de mer.

Vous parlez de couleurs, mais parfois vos paroles sont assez sombres.

Oui, il y a un contraste entre le texte et la mélodie. J’aime cet exercice. J’aime à dire que c’est comme si j’emballais un texte triste dans du papier cadeau coloré. Ça offre un autre niveau de lecture à la chanson et ça permet de découvrir une autre facette de l’histoire.

Quelle est la prochaine étape de votre carrière?