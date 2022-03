Une famille chute d’un balcon à Montreux – Voisin sous le choc: «J’en ai pleuré ce matin»

Montreux, le 24.03.2022. Cinq corps ont été retrouvés sur la chaussée à proximité du casino. Quatre personnes sont mortes et une est encore en vie. Toutes sont tombées du 7e étage d'un immeuble.

Entre-temps, l’enquête a révélé que les cinq personnes sont des ressortissants français, membres d’une même famille: le père de 40 ans, son épouse de 41 ans, la sœur jumelle de celle-ci et la fille du couple, âgée de 8 ans, sont décédés avant l’arrivée de la police. Le fils, âgé de 15 ans, est, lui, toujours hospitalisé et dans un état grave.

Un voisin, qui habite l’immeuble d’à côté, raconte que tout s’est passé entre 6h30 et 6h40. «Je suis par hasard sorti sur mon balcon pour prendre mon café, lorsque j’ai vu les quatre corps et la police effectuer un massage cardiaque à une cinquième personne», a-t-il détaillé.

Ce père de famille est rapidement descendu dans la rue pour voir ce qu’il se passait. «Je suis allé vers ce jeune qui a lui-même appelé la police, j’ai longuement discuté avec lui. Il était vraiment très choqué», poursuit l’homme, qui l’est aussi, plus de six heures après le drame.

Sous le choc

Même sentiment pour un habitant de l’immeuble où s’est déroulé le drame. Vivant au premier étage, il a été confronté à la scène macabre depuis sa fenêtre. «Je me suis tout de suite rendu compte que je les connaissais et que c’était des voisins», a-t-il raconté. Mais la police lui a rapidement demandé de ne pas regarder davantage en bas et de retourner à l’intérieur de l’appartement.