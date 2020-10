Chimène Badi«J’en avais marre du corps que j’avais»

Elle a pris soin d’elle en faisant du sport et en mangeant plus sainement.

La Française de 37 ans a raconté avoir voulu maigrir parce qu’elle ne supportait plus ses rondeurs. «J’en avais marre du corps que j’avais, il ne me plaisait plus, ça me soûlait», a-t-elle avoué. Et Chimène de préciser qu’elle a maigri sans passer sur le billard: «C’est possible sans chirurgie, sans bistouri contrairement à ce que j’ai pu entendre. J’arrive à un âge où il faut faire attention, c’est aussi ça ma motivation.»