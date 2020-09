Mercer«J’en avais ras le bol du côté bourrin de l’EDM»

Mercer, membre du collectif Pardon My French avec DJ Snake, a sorti l’EP «Neo Disco 3». L’occasion d’évoquer avec le Français son amour du disco.

Il est un des DJ tricolores qui marchent le mieux à l’étranger. Avec ses potes Tchami, Malaa et DJ Snake, Mercer (Nicolas Mercier au civil) fait partie de Pardon My French. Mais c’est en solo qu’il a publié «Neo Disco 3», troisième EP dans lequel il sample des hits disco.

Pourquoi vous intéressez-­vous tant à ce style?

Ça m’a toujours parlé. Gamin, mon père écoutait beaucoup Cerrone. Il a été une grande influence pour moi. Par rapport au sampling, c’est un truc qui m’a toujours plu depuis mes débuts dans la musique. Ça m’amuse de prendre un truc que tout le monde connaît et de lui donner un côté actuel.

Ce que vous avez fait avec «Everybody», basé sur l’archi­connu «Let’s All Chant» de Michael Zager Band.

Exact. Parvenir à être original est tout l’enjeu. J’étais chez DJ Snake et on est tombés par hasard sur ce morceau. Au départ, il m’a déconseillé de le remixer parce que justement tout le monde connaissait ce tube qui passe dans tous les mariages. J’ai voulu relever ce défi en y ajoutant des vibes tech-house qui marchent aujour­d’hui.

Vos récentes prods tranchent avec celles de vos débuts.

Oui. On sort d’une période EDM avec des sons massifs créés pour les festivals. Comme toute mode, on est arrivés à la fin. Le serpent se mordait la queue. J’avais ras le bol de ce côté bourrin. J’ai voulu plus de mélodies, de couleurs.

Comment vous situez-vous dans Pardon My French?

On est tous différents et complémentaires à la fois. On est toujours en train d’échanger des idées. Personne ne sort un morceau sans qu’il ait été validé par les autres.

Il y a quand même de la compétition entre vous?