Pauvreté à Fribourg : «J’en vois des gens qui rament et n’ont plus rien le 15 du mois»

Les associations caritatives fribourgeoises tirent la sonnette d’alarme. La pauvreté n’est plus rampante, elle est galopante.

En 2020, la crise sanitaire a permis de révéler au grand public l’ampleur insoupçonnée de la précarité en Suisse. afp

Les demandes d’aide en denrées alimentaires explosent dans le canton de Fribourg. C’est le constat fait par plusieurs associations caritatives. «La misère est partout et elle augmente sans arrêt», alerte Claude Maillard, la fondatrice de l’association Les Saint Bernard du cœur – Histoire sans faim. «Je viens de recevoir les remerciements d’un retraité qui me dit que notre aide est indispensable. Et j’en vois tous les jours, des gens qui rament pour essayer de payer leurs factures et qui n’ont plus rien le 15 du mois», poursuit la responsable.

Selon La Liberté, en l’absence de données récentes, il est difficile de chiffrer cette manifeste augmentation de la pauvreté. Toutefois, certaines données donnent une idée de l’ampleur du problème. «En mars 2020, l’association Les Saint Bernard du cœur – Histoire sans faim soutenait 217 familles. Aujourd’hui, elle apporte de l’aide à 1212 familles et à 4300 personnes», rappelle le quotidien fribourgeois. D’autres associations contactées par le journal confirment cette tendance à la paupérisation. C’est le cas notamment de Caritas, dont une épicerie à Fribourg est passée de 70 clients par jour à 270. «La crise sanitaire a mis en lumière la précarité. Le pouvoir d’achat de nombreuses personnes est en baisse à cause de la crise énergétique et beaucoup de Fribourgeois craignent de demander l’aide sociale», analyse Jessica Benattia-Magnin, coordinatrice de l’Observatoire de la précarité en Gruyère.

«Quand une épicerie ordinaire se développe, c’est un bon signe, mais quand c’est la nôtre, cela prouve qu’il y a un vrai problème.» L’association prévoit d’en ouvrir une nouvelle l’an prochain à Bulle.

Manque de chiffresCombien de milliers de personnes ont besoin d’aide alimentaire dans le canton et quel est leur profil? Faute de données récentes (lire ci-dessous), il faut s’en tenir à une estimation: «On parle de 200 tonnes de nourriture par année. C’est beaucoup, mais ce chiffre est peut-être en deçà de la réalité et des besoins effectifs», estime Christophe Koersgen. Coordinateur de l’association pour la future banque alimentaire du canton ( La Liberté du 15 novembre), dans laquelle est impliquée une vingtaine d’associations, il indique que cette infrastructure permettra d’avoir une vision plus précise d’une réalité qui échappe pour l’heure aux statistiques.

