En plus de chanter et jouer la comédie, Jenifer, 37 ans, créé des objets décoratifs.

Elle a beau connaître le succès en tant que chanteuse et comédienne, Jenifer ne compte pas se limiter à ces deux professions. Passionnée de déco depuis sa plus tendre enfance, la Française de 37 ans a lancé une collection d’objets d’intérieur intitulée Ligati. Le samedi 5 septembre 2020, l’artiste a célébré l’ouverture de sa boutique éphémère, à Paris, afin de proposer ses créations pop et rétro aux clients, très impatients de la rencontrer. Et cela a été un vrai carton. De nombreux coussins colorés, chandeliers, poufs à franges, miroirs géométriques, assiettes en verre, ou encore couverts à salade en bois se sont arrachés en quelques heures, selon Purepeople.