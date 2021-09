Jenifer nettoie ses toilettes

Confidences : Jenifer: «Je passe l’aspirateur et nettoie mes toilettes»

Malgré son statut, la chanteuse française affirme être une femme et une maman comme les autres.

Maman de trois enfants, dont le dernier est une petite fille née le 8 mai 2021 de son union avec son mari, le restaurateur Ambroise Fieschi, Jenifer assure que la célébrité ne l’a pas du tout changée. Interviewée par « Télé 7 jours », elle confie être restée «madame Tout-le-monde» qui s’occupe de sa famille et des tâches ménagères. «Je passe l’aspirateur et nettoie mes toilettes, affirme-t-elle. Il y a plein de mamans qui bossent et qui essaient de faire de leur mieux. Je fais pareil.»

Surexposée dans les médias après sa victoire dans la «Star Academy» en 2001, l’artiste a très vite ressenti le besoin de protéger sa vie privée. En 2003, à l’âge de 22 ans, Jenifer avait donné naissance à son premier enfant, Aaron, fruit de son amour avec le chanteur Maxim Nucci. En 2014, son deuxième fils, Joseph, qu’elle a eu avec l’acteur Thierry Neuvic, était aussi arrivé dans sa vie. Aujourd’hui, la Française de 38 ans se fait encore plus discrète face à la presse. «Je me cache davantage! J’esquive, on va dire. J’aurais pu être encore plus abîmée par tout ça, explique-t-elle. J’ai eu un enfant très tôt, des responsabilités. Cela m’a donné la force et permis de garder le cap.»