Nathan, Lena et Kanesha (de g. à dr.) Lionel Guericolas / TV / Bureau233

Samedi 19 septembre 2020, la jeune fille de 12 ans défendra ses chances face à Lena et Nathan pour une battle qui promet. Kanesha ne peut pas dévoiler la chanson choisie par Jenifer, sa coach, pour cette étape, mais une chose est sûre, elle sera très différente de celle présentée par l’habitante de Saxon aux auditions à l’aveugle. Ce jour-là, elle avait interprété «Soppanasundari», un titre en langue tamoule de Vaikom Vijayalakshmi et D. Imman et fait un carton plein puisque Jenifer, Soprano, Kendji et Patrick Fiori s’étaient retournés.

Après avoir décidé de rejoindre l’équipe de Jenifer, Kanesha a commencé à travailler pour les battles et a pu faire connaissance avec la chanteuse corse. «Elle était plus sympa que ce que j’imaginais et m’a conseillé de bouger davantage, de m’amuser et de ne pas stresser par rapport au fait qu’un seul talent du trio allait être choisi», raconte-t-elle. Pour savoir si la Valaisanne a mis en pratique ces conseils et ceux de Matt Pokora, venu aider Jenifer, il faudra regarder TF1 samedi.

On ignore encore si Kanesha sera sélectionnée par Jenifer, mais si tel est le cas et qu’elle parvient à se hisser en finale, elle pense que ce qui peut la faire gagner, c’est le soutien de ses parents, de sa famille, des Valaisans et des Suisses.