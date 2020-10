The Voice Kids : Jenifer, touchée par le Covid, renonce à la finale

Positive au Covid-19, la chanteuse a indiqué qu'elle ne pourrait pas assister à la finale de The Voice Kids samedi soir.

«Hier en arrivant sur le plateau de The Voice Kids je ne me sentais pas très bien», a écrit vendredi la chanteuse sur son compte Instagram. «Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes». Même si elle ne le dit pas expressément, on aura compris que la jeune femme a contracté le Covid-19.