Long métrage : Jenna Ortega et The Weeknd stars d’un film

The Weeknd et Jenna Ortega tourneront ensemble pour la première fois.

Après un rôle dans la future série «The Idol» , dont la date de diffusion n’est pas encore connue, The Weeknd s’attaque au cinéma. Deadline révèle que le chanteur canadien de 33 ans sera la star masculine d’un film dans lequel il aura Jenna Ortega ( qui était terrifiée à l’idée de jouer Mercredi dans la fiction du même nom ) et Barry Keoghan pour partenaires.

Ni le titre du long métrage, dont le tournage a commencé, ni son histoire ne sont encore connus, mais on sait que le scénario a été coécrit par The Weeknd et par le réalisateur Trey Edward Shults. Selon les informations du site américain, cela faisait un certain temps que l’interprète de «Blinding Lights» travaillait sur ce projet de film.