Jennie quitte la scène en plein concert de Blackpink

Blackpink, qui a déjà écrit plusieurs fois son nom dans l’histoire de la musique, est en tournée depuis l’automne 2022. Avec son «Born Pink World Tour», le quatuor de K-pop formé par Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa aura donné, d’ici à août 2023, une soixantaine de concerts dans 21 pays sur quatre continents. Attendu à Londres et à Paris en juillet 2023, le groupe se trouve actuellement en Australie. C’est lors du deuxième spectacle donné là-bas, le 11 juin 2023 à la Rod Laver Arena de Melbourne, que l’impensable s’est produit. Peu après le début de la performance, plus précisément lors du cinquième titre, «Lovesick Girls», Jennie a soudainement laissé ses amies en plan et quitté les projecteurs, escortée par des membres de la sécurité. Après s’être informée sur la situation, Rosé a annoncé à la foule que Blackpink continuerait en trio. «Nous ferons tout notre possible pour occuper au mieux la scène. Elle était tellement excitée d’être à Melbourne. Elle doit être bouleversée en coulisses. Nous lui envoyons toutes nos pensées pour qu’elle se sente rapidement mieux et nous sommes vraiment tristes de ne pas pouvoir profiter de ce moment avec elle», a-t-elle expliqué.

Les fans du girls band ont immédiatement exprimé leur inquiétude ou leur colère envers la chanteuse qui a fait ses débuts d’actrice dans la sulfureuse série «The Idol». «Repose-toi bien Nini, tu le mérites», «Elle veut juste travailler dans le cinéma et faire du mannequinat. Elle en a marre d’être chanteuse», «Est-ce une gueule de bois ou est-elle enceinte? Dieu seul sait avec combien d’hommes elle a couché», «Elle était en bonne santé dans les clubs avec ses amis américains quand elle était ivre et dansait à 5 heures du matin», «Bon rétablissement Jennie, nous restons fiers de toi», «Même si vous avez 1 million de détracteurs, souvenez-vous toujours que vous avez plus de 70 millions de fans. Guérissez vite», a-t-on pu lire sur Twitter et Instagram.

Des réactions qui ont suscité une réponse de la part du label de Blackpink: «Jennie n’a pas pu terminer la représentation en raison de la détérioration de son état de santé. Elle a exprimé sa forte détermination à poursuivre la performance jusqu’à son terme. Cependant, après consultation des médecins sur place, nous avons immédiatement pris des mesures pour qu’elle puisse prendre du repos. Nous ferons tout notre possible pour l’accompagner dans son rétablissement». Il est à noter qu’en 2022, Jennie avait confié à «Rolling Stone» avoir connu une grave maladie «mentale et physique» après le «In Your Area World Tour». Les prochains concerts de Blackpink sont prévus à Sydney, les vendredi 16 et samedi 17 juin 2023.