«Friends» : Jennifer Aniston a volé une robe de Monica Geller

L’actrice américaine a un jour volé une robe destinée au personnage de Monica Geller, interprétée par son amie Courteney Cox. Elle l’a toujours et elle la porte.

Si les tenues de son personnage Rachel Green, dans «Friends», faisaient les beaux jours de la presse mode dans les années 1990-2000, l’actrice Jennifer Aniston, elle, a flashé sur une robe de Monica Geller, le personnage incarné par son amie Courteney Cox. Et elle l’a tout simplement prise! «Je suis allée dans sa rangée de vêtements et j’ai pris une robe que Monica porte. Je l’ai toujours et je la porte encore à ce jour, elle me va. C’est une robe avec des petites fleurs, un décolleté en V et des petits froufrous sur les manches courtes», a-t-elle confié à «People».