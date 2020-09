États-Unis : Jennifer Aniston: «Brad, tu es tellement sexy»

L’actrice et son ex mari ont joué une scène du film «Ça chauffe au lycée Ridgemont» à distance et une scène a marqué les internautes et les collègues des deux stars.

Secrètement, toute la planète espère que Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettront ensemble, quinze ans après leur séparation. Malheureusement, cela ne semble être dans les intentions d’aucun des deux acteurs. Pourtant, Brad et Jennifer se sont bien retrouvés et la comédienne a même dragué son ex… mais uniquement de manière virtuelle.

La scène s’est déroulée en ligne durant la lecture du script du film de 1982 «Ça chauffe au lycée Ridgemont» par plusieurs stars, dont John Legend, Julia Roberts ou encore Morgan Freeman, qui était le narrateur. Le but de l’événement était de récolter des fonds pour deux organisations caritatives.

À cette occasion, Jennifer Aniston lisait les répliques de Linda Barrett (incarnée par Phoebe Cates dans le long métrage) et Brad Pitt celles de Brad Hamilton (Judge Reinhold au cinéma). À un moment, les deux personnages se rencontrent – dans un rêve – et Linda séduit Brad. «Salut Brad. Tu sais que je t’ai toujours trouvé mignon. Je trouve que tu es tellement sexy. Tu viens vers moi?», dit-elle alors. Le fait d’entendre l’ex-star de «Friends» susurrer ces mots à celui qui était son mari a beaucoup plu aux autres participants qui n’ont pu se retenir de sourire.