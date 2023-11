Jennifer Aniston et David Schwimmer honorent Matthew Perry

À l’annonce de la mort de l’acteur, de nombreux fans lui ont rendu hommage. IMAGO/Cover-Images

Un jour après Matt LeBlanc et Courteney Cox, c’est au tour de Jennifer Aniston et David Schwimmer de rendre publiquement hommage à Matthew Perry, retrouvé mort le 28 octobre 2023 à son domicile. La première a partagé deux photos, dont le dernier message qu’elle a échangé avec son ami, et une vidéo. «Devoir dire au revoir à notre Matty a été une vague d’émotion insensée que je n’avais jamais connue auparavant», a-t-elle commencé en légende. L’actrice a aussi rappelé que tout le monde aimait «profondément» Matthew: «Il faisait partie de notre ADN. Nous avons toujours été six. C’était une famille choisie qui a changé à jamais notre identité et notre parcours.»

«Matty, je t’aime tellement et je sais que tu es maintenant en paix et que tu ne souffres plus. Je te parle tous les jours. Parfois, je peux presque t’entendre dire «Pourrais-tu être encore plus folle?» Repose-toi petit frère. Tu as toujours illuminé ma journée», a-t-elle conclu.

De son côté, David Schwimmer a écrit une lettre à son ami en légende d’une photo, où on les voit en Ross et Chandler, partagée sur le même réseau social. «Matty, merci pour ces dix années de rire et de créativité. Je n’oublierai jamais ton timing comique impeccable», peut-on lire. Tout comme Jennifer Aniston, il a rappelé que les six acteurs étaient une famille: «Et tu avais du cœur. Tu l’as généreusement partagé avec nous, afin que nous puissions créer une famille, à partir de six inconnus».