Los Angeles : Jennifer Aniston et David Schwimmer seraient en couple

Selon un magazine anglais, les interprètes de Rachel et Ross dans «Friends» auraient commencé une histoire d’amour.

C’est certainement l’une des plus folles rumeurs de 2021. Selon la version anglaise de «Closer», Jennifer Aniston et David Schwimmer seraient en couple. Si l’on en croit les sources de la publication, le rapprochement entre les interprètes de Rachel et Ross dans «Friends» aurait commencé pendant le tournage de «Friends: The Reunion», en avril 2021, émission durant laquelle ils avaient avoué avoir craqué l’un pour l’autre quand ils jouaient dans la série.