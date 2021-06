Los Angeles : Jennifer Aniston: «Je suis vraiment en paix maintenant»

Après moult tourments, l’actrice américaine a suivi une thérapie qui lui a permis d’être enfin sereine.

 force d’être jugée en permanence sur sa vie privée, Jennifer s’est sentie mal. C’est en consultant des psychiatres qu’elle a pu se libérer du regard des autres. «J’ai suivi énormément de thérapies, précise-t-elle. Le fait d’être une célébrité apporte beaucoup de choses incroyables, mais cela engendre aussi plein d’aspects négatifs, parce qu’on est juste des humains et on est scrutés par tout le monde.» Aujourd’hui, la star a compris que «la conscience de soi» était la solution à ses problèmes. Elle pratique la méditation et le yoga tous les jours. «Je suis vraiment en paix maintenant. Je crois en l’humanité, même s’il y a tellement de choses qui nous découragent d’y croire.» Si elle n’a pas retrouvé l’amour d’un homme, la comédienne ne s’appitoie pas pour autant sur son sort. Bien au contraire. «J’ai un job que j’aime, des gens dans ma vie qui comptent énormément, j’ai des chiens merveilleux. Je suis juste une personne chanceuse et bénie», constate-elle.