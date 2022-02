Los Angeles : Jennifer Lawrence est maman

L’actrice a donné naissance à son premier enfant. On ignore encore le sexe et le prénom du bébé.

Carnet rose pour Jennifer Lawrence et son mari, le galeriste Cooke Maroney. Selon les informations de TMZ, la comédienne de 31 ans – qui avait participé enceinte à une manifestation pro-avortement – a donné naissance à son premier enfant. Ni l’actrice ni ses représentants n’ont, pour le moment, communiqué sur l’heureux événement révélé par le site américain. On ignore donc la date de naissance, le sexe et le prénom du bébé.

C’est en septembre 2021 que l’héroïne de «Don’t Look Up», deuxième film le plus vu sur Netflix, avait confirmé qu’elle était enceinte. Jennifer Lawrence et Cooke Maroney avaient été vus ensemble pour la première fois en juin 2018. Leur mariage avait eu lieu une année plus tard, dans l’État de Rhode Island.