Jennifer Lawrence fait son retour aux sources

Jennifer Lawrence a été révélée dans la saga de science-fiction «Hunger Games», en 2012. IMAGO/MediaPunch

À 32 ans, elle est enfin de retour sur les écrans après avoir disparu durant plusieurs années. Jennifer Lawrence, qui a eu son premier enfant, est la star de «Causeway», disponible dès le 4 novembre 2022 sur Apple TV+.

Le film dramatique «Causeway» marque votre retour sur les écrans après une longue absence. Pourquoi ce choix?

J’avais décidé de disparaître des écrans pendant plusieurs années, mais en lisant ce scénario, tout a changé. Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas découvert un script qui me bouleverse au plus profond de mon être. Ce film est l’histoire d’une femme qui est touchée par un grave accident au cerveau et doit essayer d’ajuster sa vie à sa nouvelle condition. J’incarne Lynsey, une ingénieure de l’armée blessée par un engin explosif durant une mission en Afghanistan. Lorsqu’elle revient à La Nouvelle-Orléans, elle doit faire face à des souvenirs douloureux alors qu’elle est chez sa mère avec laquelle les choses sont difficiles aussi. Elle va trouver un soutien important en rencontrant James, un homme tout aussi blessé qu’elle.

Quel est l’élément le plus personnel du film à vos yeux?

Je suis partie de la maison familiale à 14 ans et j’ai toujours eu une relation compliquée avec la notion de rentrer chez soi. C’est pour cela que je me suis tout de suite identifiée au rôle de Lynsey. Comme elle, j’ai ressenti le besoin de trouver ma propre maison pour donner un sens à ma vie (ndlr: Jen a épousé le directeur d’une galerie d’art, Cooke Maroney, en 2019).

Vous avez dit avoir eu longtemps peur de vous engager dans une relation. Qu’est-ce qui a changé en vous?

Je me suis sentie prise dans une spirale avec ma carrière. Entre la saga «Hunger Games» et celle des «X-Men», j’ai enchaîné plusieurs blockbusters ces dernières années. J’étais bien loin des rôles intimistes qui me passionnent. J’avais besoin de prendre du recul pour me retrouver. Mais je n’ai pas pu résister à «Causeway» qui me ramène à mes racines du cinéma indépendant où l’on prend son temps pour retracer des histoires fortes et pleines de sensibilités. Le scénario m’a tellement donné envie de m’impliquer dans ce tournage que nous l’avons rapidement mis en production durant l’été. Il y a tant d’émotions dans ce film qu’il est impossible de ne pas être profondément touché par «Causeway» après l’avoir vu.

Vous êtes actrice, mais aussi productrice du film…

J’ai la chance d’être entourée d’amies qui me connaissent par cœur. C’est une aide précieuse dans la production au quotidien. Je me souviens de mon premier dîner avec Lila Neugebauer, notre réalisatrice. Notre complicité a été telle que nous sommes restées 5 heures à table pour tout planifier. Je me suis impliquée personnellement dans le choix de la distribution du film et j’ai eu beaucoup de chance d’avoir Bryan Tyree Henry avec nous. Son personnage de James est central pour toute l’intrigue. Brian est pour moi le meilleur comédien de sa génération, sans l’ombre d’un doute.

