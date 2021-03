People : Jennifer Lopez et Alex Rodriguez démentent s’être séparés

La chanteuse Jennifer Lopez et le joueur de baseball Alex Rodriguez ont démenti samedi avoir rompu leurs fiançailles et déclaré qu’ils «travaillaient sur certaines choses».

Plusieurs médias américains, dont les sites TMZ, spécialisé dans les célébrités, et Page Six avaient rapporté vendredi que le couple avait rompu son engagement. Une information «inexacte», ont rétorqué «JLo» et Alex Rodriguez dans un communiqué commun. «Nous travaillons sur certaines choses», ont-ils précisé.