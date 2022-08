Etats-Unis: Jennifer Lopez et Ben Affleck célèbrent leur mariage en Géorgie

États-Unis : Jennifer Lopez et Ben Affleck célèbrent leur mariage en Géorgie

Getty Images via AFP

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré samedi leur mariage, pour la deuxième fois en un peu plus d’un mois, dans la somptueuse demeure de la star de «Will Hunting», 18 ans après la fin de leur première relation, ont rapporté ce week-end des médias américains.

Les stars s’étaient déjà mariés à la mi-juillet à Las Vegas, mais ont décidé d’officialiser leur union pour la deuxième fois, entourés de leurs proches sur le domaine de 35 hectares de Ben Affleck dans l’État de Géorgie. Parmi les célébrités présentes lors des festivités, selon le magazine People: Matt Damon, ami de longue date d’Affleck, et le réalisateur Kevin Smith.

Les invités étaient tout de blanc vêtus et J.Lo portait une robe Ralph Lauren fabriquée en Italie, selon Fox News. Jennifer Lopez et Ben Affleck s’étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de «Gigli», largement considéré comme un navet, et la relation entre ces deux grands noms d’Hollywood avait été suivie de très près par les paparazzis.