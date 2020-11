Confinement : Jennifer Lopez n’a pas la coiffure dans le sang

La chanteuse a traversé une crise capillaire pendant son confinement. Comme elle l'a raconté à Today, sa coloration à domicile a tourné au désastre.

La teinture maison de Jennifer Lopez a tourné au cauchemar alors qu'elle s'isolait pendant le confinement dû à la Covid-19. La chanteuse et actrice a avoué avoir été obligée de demander à sa coloriste de venir à sa rescousse après avoir complètement raté sa coloration au cours des premières semaines du confinement. « Je faisais mes colos moi-même pendant un bon moment au début de la quarantaine, ce qui était un vrai désastre, a-t-elle déclaré dans l'émission Today. J'appelais la fille qui fait habituellement ma couleur, et qui le fait depuis des années, Tracey Cunningham, et je disais : «envoies-moi ce que tu fais et envoies-moi des instructions !»