Actualisé il y a 51min

La chanteuse veut s’offrir la franchise de baseball new-yorkaise

Jennifer Lopez revient à la charge pour les Mets

Après un premier échec, «J.Lo» et son compagnon Alex Rodriguez prépareraient une nouvelle offre pour acquérir les New York Mets.

de Sport-Center

Jennifer Lopez, au côté d’Alex Rodriguez durant un match de NBA entre le Miami Heat et les Los Angeles Lakers, en décembre dernier. KEYSTONE

Il y a un mois, on apprenait que Jennifer Lopez et son conjoint Alex Rodriguez, ancienne star du baseball, cherchaient à devenir propriétaires des New York Mets. Mais, incapables de trouver un associé aux reins suffisamment solides pour financer l’opération, le couple semblait contraint d’abandonner les démarches.

Or, le New York Post nous apprend que «J.Lo» et «A-Rod» s’apprêtent à retenter leur chance. Selon le journal américain, ils travailleraient en étroite collaboration avec les banquiers de JPMorgan Chase afin de trouver un partenaire et élaborer une deuxième offre. Les deux stars sont prêtes à investir plusieurs centaines de millions de leurs propres poches, rapportent plusieurs sources.

La sixième franchise la mieux valorisée de MLB

À l’heure actuelle, rapporte le New York Post, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez seraient en discussion avec Robert Kraft, propriétaire du club de football américain des New England Patriots. L’homme d’affaires ne serait pas particulièrement intéressé par le rachat d’une franchise de baseball mais se montrerait curieux devant le projet de ses interlocuteurs. Qui prévoit, notamment, de moderniser l’enceinte des Mets, Citi Field, pour en faire un lieu de divertissement.

Propriétaire actuel de la franchise new-yorkaise, la famille Wilpon serait de plus en plus désireuse de s’en délester suite à l’impact du Covid-19. Il y a un mois, le magazine Forbes valorisait les Mets à 2,4 milliards de dollars, ce qui en faisait le sixième plus gros total de la Major League Baseball.