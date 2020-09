Aucune montagne ne lui résiste, même le Cervin s’est laissé faire . Considéré comme le freerider le plus rapide du monde, Jérémie Heitz a déjà dévalé plus de quinze sommets de 4000 mètres dans les Alpes à plus de 100 km/h , repoussant systématiquement ses limites, comme dans son fameux film «La Liste».