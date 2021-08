France : Jeremstar a frôlé la mort durant ses vacances

Parti faire une randonnée avec une amie, le blogueur a été secouru par les pompiers après avoir glissé du haut d’une falaise.

Accroché à une racine, Jeremstar a d’abord tenté de s’en sortir par ses propres moyens. «On ne voulait pas appeler les pompiers, on ne voulait pas les déranger pour rien», a-t-il dit. Après une heure à essayer de remonter, le blogueur a réalisé qu’il ne parviendrait à rien sans une aide extérieure et a demandé à son amie d’appeler les secours. «Je suis resté quasiment deux heures à flanc de falaise avec les cailloux qui tombaient, la terre qui se creusait (…) Ç a a été un enfer, je voyais ma vie défiler», s’est-il souvenu.

Et il avait raison. Les pompiers lui ont confirmé qu’il était passé très près de la mort et qu’il avait bien fait de les appeler. À l’aide d’une corde, l’équipe des sapeurs-pompiers de Banyuls-sur-Mer a réussi à remonter Jeremstar, mais cela ne s’est pas fait sans difficultés. «Il n’y avait pas de point d'attache pour la corde, donc ils ont dû la retenir à la force humaine, il y avait un pompier qui descendait la falaise, j’ai dû remonter pieds nus. C’était une opération de sauvetage très éprouvante», a confié le miraculé. Après avoir remercié les secouristes, il a donné un conseil à ses abonnés: «Plus que jamais, faites attention en randonnée et restez sur les sentiers balisés. Portez de VRAIES chaussures de randonnée!»