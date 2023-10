Jeremstar: Le problème du harcèlement ne sera jamais réglé

«Survivant des réseaux sociaux» sortait le 6 octobre 2022. Dans ce livre, Jeremstar se confiait sur l’enfer qu’il avait vécu au quotidien, pendant des années, après avoir été accusé à tort de pédophilie et de viol. Harcèlement, menaces, dénigrement, agressions: rien n’avait été épargné au blogueur de 36 ans qui a dépensé une fortune dans des procédures judiciaires. Un an plus tard, et alors que le bouquin sort en format poche, le Français va mieux. Du moins, il essaie. «Il y a encore quelques failles émotionnelles, confie-t-il. Mais je me suis quand même pas mal relevé. Mon militantisme pour aider les personnes qui souffrent de harcèlement (ndlr: notamment grâce à sa plateforme en ligne) m’a aussi permis de transformer ce que j’ai vécu en quelque chose de positif.»