Youtubeur : Jeremstar menacé de «crimes gravissimes»

Jeremstar, 35 ans, a encore beaucoup de choses à dévoiler sur le milieu de la téléréalité et de l’influence.

Si Jeremstar n’a jamais eu peur de dénoncer les dérives qu’il a constatées dans le milieu de la téléréalité, il savait aussi que ses déclarations pourraient énerver certaines personnes. Mercredi 14 septembre 2022, le blogueur, qui avait été en conflit avec le youtubeur Aqababe, a fait savoir à ses 2,2 millions d’abonnés sur Instagram qu’il vivait une période très tourmentée. «Ces derniers temps, j’ai subi plusieurs agressions dont je n’ai jamais parlé. Des menaces de crimes gravissimes à mon encontre font actuellement l’objet d’enquêtes, a-t-il écrit dans un message publié sur le réseau social. Face à la violence de ce que je vis et à l’épuisement moral qui en résulte, j’ai besoin de faire une pause. Je prendrai bientôt la parole, c’est certain, car j’ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup trop de choses encore à vous dévoiler sur ce milieu de la téléréalité et de l’influence. En attendant, je vous remercie pour votre soutien inconditionnel.»