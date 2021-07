JO de Tokyo - Jérémy Desplanches: «Cette finale, c’est la cerise sur le gâteau!»

La réaction des autres nageurs suisses

Roman Mituykov (20 ans), 13e en demi-finale du 200 m dos: « C’était ma sixième série en un jour et demi. Je suis un peu fatigué là et un peu frustré d’avoir manqué la qualification en finale du 200 m dos. Mais honnêtement, j’aurais signé pour une finale et deux demies lors des mes premiers Jeux olympiques. Cela a été un succès et je crois que je peux être fier de moi. Nous avons qualifié le relais (4 x 200 m libre) en finale avec un record de Suisse et une sixième place prometteuse. J’ai encore de belles perspectives d’avenir et après un peu de repos, je pourrai déjà me projeter aux prochains JO de Paris .»