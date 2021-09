Natation - Jérémy Desplanches va travailler avec Philippe Lucas

Jérémy Desplanches, qui a hissé haut le drapeau suisse à Tokyo, va continuer de progresser avec Philippe Lucas. AFP

Le médaillé de bronze des derniers Jeux o lympique a décidé de changer d’horizon. A près six années passées à Nice avec son entraîneur Fabrice Pellerin, Jérémy Desplanches part rejoindre la piscine de Martigues pour une nouvelle aventure. L’ex-pensionnaire de Genève-Natation va s’entraîner désormais avec l’emblématique Philippe Lucas, qui a été notamment le coach de la française Laure Manaudou.

Les conseils prodigués par son ancien coach Fabrice Pellerin lui ont permis de remporter du bronze à Tokyo mais aussi un titre européen et une médaille d’argent aux Mondiaux. AFP

«Il est temps pour moi d’écrire une nouvelle page dans ma carrière , se réjouit le multiple recordman de Suisse de 27 ans . J’ai pris la décision de quitter Nice et mon entraîneur Fabrice Pellerin, qui m’accompagnait depuis 2015 . Ses conseils m’ont aidé à atteindre mon rêve: une médaille olympique. Mais aussi un titre de c hampion d’Europe e n 2018 à Glasgow e t de vice-champion du monde un an plus tard en Corée du Sud . »

Jérémy Desplanches n’oubliera jamais tous ces bons moments passés à Nice, avec s es partenaires d’entraînement, en compétition et en dehors. « Je tiens à remercier chaleureusement Fabrice de m’avoir accompagné pendant 6 ans et de m’avoir permis de vivre des moments inoubliables. »

«Ce changement est pour moi un réel défi, qu’il me tarde de relever» Jérémy Desplanches, médaillé de bronze olympique du 200 m quatre nages

À la recherche de l’excellence et de son envie de « toujours faire mieux » , Jérémy Desplanches se tourne aujourd’hui vers Philippe Lucas, qui entraîne depuis peu à Martigues et qui s’est fait connaître sur le plan international lorsqu’il a emme n é ses nageurs à des titres olympiques, mondiaux et européens. Depuis quelques années, il obtient également d’excellents résultats en Open Water.

Philippe Lucas va aider le Genevois à repousser encore un peu plus ses limites. AFP

« Ce changement est pour moi un réel défi, qu’il me tarde de relever! Je me réjouis de découvrir ce nouveau programme d’entraînement qui s’annonce intense et chargé. J e suis impatient de vivre cette nouvelle aventure et de repousser encore un peu plus mes limites » , remarque le nageur genevois, spécialiste du 200 m quatre nages, qui compte bien aller chercher une nouvelle médaille olympique dans trois ans à Paris.