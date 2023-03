Affaire Palmade: Jérémy Ferrari est furieux et triste

Affaire Palmade : Jérémy Ferrari: «J’éprouve de la colère et de la compassion»

Invité dans l’émission «Quotidien», sur TMC, jeudi 2 mars 2023, pour parler de son nouveau spectacle intitulé «Anesthésie générale», Jérémy Ferrari s’est exprimé sur l’affaire Pierre Palmade . Étant lui-même un ancien alcoolique accro à la drogue, le comique de 37 ans a fait savoir qu’il était bien placé pour donner son avis sur le comédien et humoriste français de 54 ans, toxicomane et alcoolique depuis de nombreuses années, qui a commencé sa détention provisoire à l’hôpital.

«Je vais parler uniquement de l’accident et de ce que je connais: les problèmes d’addiction. J’éprouve de la colère et de la compassion. La colère parce que j’ai réussi à m’en sortir et quand des gens n’y parviennent pas, j’ai tendance à être dans le jugement. C’est une erreur de ma part. La compassion, car j’ai pris le scooter et la voiture en étant saoul. Il faut être honnête: je l’ai fait», a-t-il expliqué face à Yann Barthès.