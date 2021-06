Football - Jeremy Frick et Servette unis jusqu’en 2024

«C’est une énorme fierté pour moi de pouvoir prolonger dans le club de ma ville et de ressentir toute la confiance que les dirigeants et le staff technique me confèrent. Place désormais à la préparation et à la reprise du travail pour continuer à faire grandir le club», a dit le gardien aux 173 apparitions sous le maillot servettien, dont 67 dans l’élite (15 blanchissages).