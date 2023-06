Football: Jérémy Guillemenot quitte Saint-Gall et revient à Servette

Quatrième recrue servettienne

Ex-international suisse M21 et natif de Genève, Guillemenot est passé par les équipes de jeunes du SFC, avant de rejoindre le prestigieux centre de formation du Barça en 2016. Apparu à deux reprises avec l’équipe réserve catalane, l’avant-centre a poursuivi sa progression à Sabadell puis au Rapid Vienne et à Saint-Gall, où il a atterri au mercato hivernal 2019. Apparu 154 fois sous le maillot des Brodeurs, il totalise 37 buts et 19 passes décisives.