Basketball: Jérémy Jaunin n’ira pas à Genève, il reste à Nyon!

Parti pour… arrêter, Jérémy Jaunin va finalement rester sur la Côte, où le meneur de jeu a signé un contrat d’un an supplémentaire avec le BBC Nyon. Le Genevois de 32 ans, qui a remporté dans sa carrière quatre titres de champion, trois Coupes de Suisse et quatre SBL Cup avec les Lions de Genève et Fribourg Olympic, ne voulait pas raccrocher sur un goût d’inachevé.

«J’avais vraiment envie d’une autre sortie, en beauté, en sachant que ce sera cette fois la dernière», s’est-il exclamé. Après avoir eu la certitude que le club du Rocher poursuivrait son aventure en Swiss Basket League (par manque d’argent, les dirigeants avaient envisagé repartir en deuxième division) et que le coach Stefan Ivanovic serait toujours l’entraîneur, l’ex-junior de Bernex a décidé de terminer sa carrière dans un club qui lui a procuré beaucoup de bonheur lors des deux dernières saisons. À commencer par beaucoup de temps de jeu et des responsabilités.

Or, avant de s’engager avec les Vaudois, le meneur de jeu a aussi discuté avec les Lions de Genève, qui souhaitent redonner une identité locale à leur équipe. C’est au Pommier en effet qu’il avait effectué ses premiers pas en LNA, remportant notamment quatre trophées dont deux titres de champion en 2013 et 2015. «Nous avons eu des discussions, reconnaît le play-maker mais les dirigeants genevois ne m’ont pas respecté à ma juste valeur.» Celui qu’on a surnommé «Litte Big Man» quand il était à Fribourg Olympic a eu le sentiment qu’on le faisait revenir au bercail parce qu’il était genevois. Il aurait souhaité un contrat pro et plus de reconnaissance et selon lui ce n’était pas le cas.