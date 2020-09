Basketball : Jeremy Lin veut revenir en NBA

L’homme qui avait déclenché la «Linsanity» à New York en 2012 veut revenir jouer au sein de la plus grande ligue du monde.

«Cette décision a vraiment été la plus difficile de ma vie», a déclaré Lin, dans une vidéo postée sur le réseau social chinois Weibo, à l’adresse de ses sept millions de fans. Pourquoi cette décision a-t-elle été si difficile ? Hier, quand j’ai partagé cela avec ma famille et mes amis, quand je leur ai dit que je devrais quitter la Chine, j’ai pleuré», a-t-il confié non sans émotion.