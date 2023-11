Jeremy Renner est fier de réussir à enchaîner des pas chassés

«Aujourd’hui, cela fait exactement dix mois que je suis en rééducation. Première tentative d’une activité de ce genre (surtout en montée raide)», a expliqué Jeremy Renner en légende d’une vidéo où on le découvre sur une route en pente à enchaîner à un bon rythme une série de pas chassés. «Je continue de me battre pour de nombreuses raisons, mais vous êtes mon carburant», a-t-il ensuite écrit, remerciant ses fans.

L’acteur est fier de lui et il a raison de l’être. Au début de l’année 2023, l’Américain de 52 ans a été hospitalisé dans un état critique. Écrasé par sa dameuse devant chez lui, le héros de «Hawkeye» a eu trente os cassés, dont les deux chevilles, l’épaule et la clavicule droites, la mâchoire et l’orbite. Il a en outre souffert d’un affaissement pulmonaire ainsi que d’une perforation du foie. On rappellera qu’il avait déjà surpris tout le monde en se présentant sur le tapis rouge lors de la première mondiale de sa série «Rennervations», en mars 2023.