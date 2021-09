Football : Jérôme Boateng fait appel de sa condamnation

Condamné au début du mois pour violences conjugales, le footballeur allemand a toujours nié les faits et a fait appel.

Le footballeur allemand Jérôme Boateng, condamné le 9 septembre à 1,8 million d’euros d’amende pour violences conjugales en 2018, a fait appel de ce verdict, a indiqué son avocat à l’agence allemande SID, filiale de l’AFP. L’appel du joueur de 33 ans, arrivé cet été à l’Olympique Lyonnais (OL), et celui du Parquet de Munich, qui avait déjà indiqué son intention de faire appel, a été confirmé par une source judiciaire au Tribunal régional de Munich. Le Parquet de Munich avait requis 18 mois de prison avec sursis et 1,5 million d’euros d’amende contre l’ancien joueur du Bayern Munich et vainqueur de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il risquait une peine maximale de cinq ans de prison.