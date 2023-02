L’amour est dans le pré: Jérôme et Lucile attendent un 2e enfant

«L’amour est dans le pré» : Jérôme et Lucile attendent un deuxième enfant

Jérôme et Lucile sont probablement l’un des couples les plus emblématiques du programme de dating diffusé sur M6. Leur rencontre devant les caméras avait ému des millions de téléspectateurs en 2020. Après avoir accueilli une fille, Capucine, en octobre 2021, les amoureux se sont dit «oui» le 27 août 2022. Et un nouveau chapitre de leur belle histoire est sur le point de commencer, comme ils l’ont révélé sur Instagram le 2 février 2023.