«L’amour est dans le pré» : Jérôme et Lucile seront bientôt parents

Le couple chouchou des téléspectateurs de «L’amour est dans le pré» a annoncé qu’il attendait son premier enfant.

Un an jour pour jour après leur première rencontre, Jérôme et Lucile ont fait part d’une très jolie nouvelle sur Instagram. Dans très peu de temps, ils commenceront une vie à trois. La jeune femme est en effet enceinte et son ventre est déjà bien arrondi sur la photo partagée par le couple.