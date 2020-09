Procès FIFA : Al-Khelaifi s’explique sur ses relations avec la fédération

Au cours de son interrogatoire ce mercredi au Tribunal pénal fédéral, le président du Paris-St-Germain s’est exprimé sur l’attribution des droits TV de plusieurs compétitions à son groupe de médias Bein Media et sur l’achat de la Villa Bianca.

Questionné sur sa situation personnelle, le Qatari a déclaré des revenus annuels de 15 à 25 millions de dollars et une fortune de 70 à 100 millions. Selon lui, la FIFA n’aurait pas pu conclure de contrat plus avantageux que celui signé avec son groupe Bein Media (qui contrôle Al-Jazeera) pour la Coupe du Monde 2014 et les suivantes. En effet, aucune chaîne ne peut rivaliser avec son groupe dans la région.