La Ligue des champions Concacaf (réunissant des clubs d ’ Amérique du Nord, d ’ Amérique centrale et des Caraïbes) a repris dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été interrompue neuf mois plus tôt au terme des quarts de finale aller. L’Impact de Montréal de Thierry Henry a affronté le CD Olympia, club du Honduras , et a été éliminé malgré une victoire 1 à 0 à Orlando.

Les Canadiens avaient perdu 1-2 à la maison en mars , grâce notamment à l’ouverture du score de Jerry Bengtson. S’il n’a pas marqué face à l’Impact au retour , l’attaquant et capitaine du club hondurien a joué l’intégralité de la rencontre avec un … masque. Un masque noir, frappé du numéro 27 et du logo d’Olympia.

Il continue à marquer

Le footballeur , qui n’est pas spécialement une personne à risque, craindrait d’attraper le Covid-19 au contact de ses coéquipiers et adversaires et , surtout , de contaminer ses proches. « C’est étrange car c’est le seul joueur de l’équipe et de tout le championnat à évoluer avec un masque, a expliqué son entraîneur. Mais cela ne le dérange pas et il continue à marquer des buts .»