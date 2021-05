Proche-Orient : Jérusalem: deux blessés dans une attaque au couteau, l’assaillant abattu

L’attaque s’est déroulée près d’une station de tramway à Jérusalem. Une des victimes est un soldat israélien.

Deux personnes, dont un soldat israélien, ont été blessées au couteau lundi près d’une station de tramway à Jérusalem par un assaillant qui a été abattu par les forces de l’ordre, selon la police et l’armée israéliennes. Les forces de l’ordre présentes sur place ont «tiré et tué l’assaillant», a déclaré Micky Rosenfeld, porte-parole de la police, sans donner à ce stade plus de détails sur son identité.