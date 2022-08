Athletissima: «J’espère être celui qui établira la limite humaine à la perche»

Armand Duplantis a débarqué à Lausanne en hélicoptère, après quelques jours à Crans-­Montana pour y disputer des parties de golf sur invitation de son sponsor. À 22 ans, le Suédois a une vie de rockstar. «J’ai découvert le golf pendant la pandémie, et c’est devenu un hobby qui me permet de décompresser», dit-il sur une ­terrasse d’Ouchy.

Ce soir, il se propulsera dans le ciel depuis la place de la Navigation lors du City Event d’Athletissima. «C’est cool d’avoir les spectateurs si proches. On ressent mieux leur énergie, s’enthousiasme-t-il. Et puis, ça amène aussi un public plus large.»