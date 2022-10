Andi Matichak ne veut pas décevoir les fans

«Halloween Ends» offre enfin le vrai face-à-face ultime entre Laurie Strode (ndlr: jouée par Jamie Lee Curtis) et Michael Myers. Je ne peux bien sûr pas vous donner de détails, mais les rebondissements sont multiples et inattendus. Les spectateurs vont être sidérés par le dénouement de ce combat final entre Laurie et Michael. Je n’ai jamais vu une idée aussi originale dans un film d’horreur.