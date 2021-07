MONTHEY (VS) - «J’espère que ce jugement aidera mon client à tourner la page»

Le verdict était attendu par toute une profession: un grutier assis dans sa cabine à 40 mètres du sol pouvait-il être condamné pour homicide par négligence si la personne responsable de l’élingage avait mal arrimé une charge et qu’il ne pouvait pas observer ce travail préliminaire? Le Tribunal de Monthey a considéré que non. Le professionnel français, jugé jeudi matin, a ainsi été acquitté. Le ministère public avait plaidé pour une peine de 60 jours-amendes à 30 francs assortie d’un sursis de deux ans.

Le 3 mars 2017, un contremaître vaudois, marié et père de trois enfants, perdait la vie à Collombey (VS), alors qu’il maintenait à hauteur de poitrine deux éléments préfabriqués de 590 kilos chacun pour les guider en direction d’une dalle. Déséquilibré, le malheureux avait été écrasé. Un drame qui ébranle encore fortement sa famille aujourd’hui.

«La Défense ne souhaite pas se réjouir de ce verdit puisqu’une personne est décédée», précise Me Albert Habib, l’avocat de l’accusé «Toutefois, j’espère que ce jugement aidera mon client et sa famille à tourner la page de ce drame dont il n’est pas responsable.» L’homme n’a pas réussi à remonter dans une grue depuis le drame, voici plus de quatre ans. Sans travail, il vit aujourd’hui en France avec 450 euros par mois (RSA).