«J’étais dans mon salon, lorsque j’ai entendu une explosion. Je suis allé regarder par la fenêtre et j’ai vu une voiture en feu», raconte un habitant du quartier des Charmilles. Sous ses yeux, sur le parking de la Coop, à l’avenue d’Aïre, neuf pompiers professionnels et deux camions étaient mobilisés, vendredi soir, pour éteindre un véhicule en flamme. «Nous avons été appelés à 19h. L’équipe a utilisé une lance pour maîtriser l’incendie, indique Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). L’intervention s’est terminée peu après 20h30.» Selon les premières informations de la police, voyant que sa voiture fumait, le conducteur du véhicule aurait alerté les secours. L’enquête devra déterminer les causes de l’incendie qui n’a fait aucun blessé.