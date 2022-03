Nadège Lacroix espère revenir à la télévision

Depuis le 10 mars et jusqu’au 16 avril 2022, Nadège Lacroix, 35 ans, est sur scène du jeudi au samedi dans «BlaBla Drive», à la Comédie de la Gare, à Genève. Dans cette pièce, celle qui a fait un passage sur Rouge FM incarne Barbara Pink… une ancienne star de téléréalité. Un rôle qu’elle adore, mais pour lequel elle ne s’est pas forcément inspirée de son expérience. «Je dirais que je suis un peu dans la caricature de la fille de téléréalité et je trouve ça très drôle. Je dois quand même faire attention à ne pas partir trop loin dans le cliché de la blonde», confie celle qui a remporté «Secret Story», en 2012.

Heureuse de pouvoir exercer le métier de comédienne sur les planches, la compagne de Stefano n’a pas pour autant fait une croix sur le petit écran. «J’espère que la télévision ce n’est pas terminé pour moi! En 2021, on a participé à «La bataille des couples» avec mon chéri. C’était assez drôle, mais il est vrai qu’on a un peu passé l’âge. Je n’ai rien contre la téléréalité, mais une série télé, ça me ferait quand même plus plaisir», avoue-t-elle.